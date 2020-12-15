Воспитанники детских домов и многодетных семей получат пригласительные на Главную елку страны

Воспитанники детских домов и многодетных семей вместе с поздравлением от президента Беларуси получат пригласительные на Главную елку страны. Это традиционный подарок от государства, и в этом году от приятного бонуса в рамках акции "Наши дети" не откажутся. Премьерный показ запланирован на 23 декабря. Из нововведений не только 250 квадратных метров высокотехнологичных экранов и еще больше интерактива, но и специальный алгоритм безопасности в связи с СOVID-19. Для посещения обязательный масочный режим, на входе измерят температуру. Если показатель окажется выше нормы, сотрудники предложат вернуть деньги или прийти на шоу в другой день.



На запланированные в афише спектакли продаются билеты и сегодня. Подготовка к сказочному шоу на финише: в холлах масштабные инсталляции и несколько сотен гирлянд.



