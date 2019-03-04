Воспитанники детских домов страны стали моделями на показе мод

В Минске прошел особенный показ мод. Моделями стали более ста воспитанников детских домов страны. Мальчики и девочки с особенностями развития демонстрировали наряды белорусских кутюрье. Вечерние платья, костюмы, спортивная одежда - коллекции подготовили специально к показу. Дети также участвовали в творческом процессе и вместе с дизайнерами разрабатывали принты на майках.

