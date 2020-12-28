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Воспитанники Копыльского дома семейного типа получили подарки от губернатора

Новогодний марафон доброты, тепла и нежности продолжился и в центральном регионе. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин с поздравлениями посетил дом семейного типа в Копыле. Каждому из семи детей, которые здесь воспитываются, привезли подарки. Одному из мальчиков - лыжи, чтобы он мог развиваться в любимом биатлоне. Кроме того, привезли компьютер и стиральную машину, которые большой семье понадобятся. Этот теплый уютный дом губернатор посещает впервые.

В Минской области подарки уже получили тысячи детей. До Нового года руководство области посетит еще несколько социальных учреждений региона, где также ждут поздравлений.

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