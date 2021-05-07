ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Воспитанники Минского суворовского училища поздравили полковника в отставке Анатолия Саламатова

Воспитанники Минского суворовского училища пришли с концертом к полковнику в отставке Анатолию Саламатову. Он попал на фронт в 17-летнем возрасте. Участвовал в освобождении Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. Закончил войну под Берлином.


Изображение

На кителе Анатолия Саламатова едва помещаются награды: медали, два ордена Красной Звезды и три ордена Отечественной войны.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все