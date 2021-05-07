Воспитанники Минского суворовского училища поздравили полковника в отставке Анатолия Саламатова

Воспитанники Минского суворовского училища пришли с концертом к полковнику в отставке Анатолию Саламатову. Он попал на фронт в 17-летнем возрасте. Участвовал в освобождении Беларуси, воевал в Восточной Пруссии. Закончил войну под Берлином.