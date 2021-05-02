3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Воспитывать подрастающее поколение: витебские школьники исполнили победные марши
Витебские школьники исполнили победные марши. Смотр-конкурс строевой подготовки и исполнительского мастерства прошел на плацу 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Для школьников этот конкурс стал уроком патриотизма. Строевую слаженность, командный дух и дисциплину показали более двадцати команд - это ученики 5-ых-10-ых классов. Выступления оценивали педагоги и офицеры бригады.
Денис Кривенцов, замкомандира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:
Мы стараемся воспитывать наше подрастающее поколение. Рассказываем об истории нашего соединения. О наших отцах, дедах, прадедах, которые ценой собственной жизни выполняли свой воинский долг - защищали свою Родину
Для школьников десантники подготовили показательные выступления, а также организовали выставку техники и оружия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все