Воспитывать подрастающее поколение: витебские школьники исполнили победные марши

Витебские школьники исполнили победные марши. Смотр-конкурс строевой подготовки и исполнительского мастерства прошел на плацу 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Для школьников этот конкурс стал уроком патриотизма. Строевую слаженность, командный дух и дисциплину показали более двадцати команд - это ученики 5-ых-10-ых классов. Выступления оценивали педагоги и офицеры бригады.

