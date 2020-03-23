Воспользоваться банковскими услугами можно более чем в 1000 отделениях почтовой связи

Открыть вклад, оформить кредит, провести операции с платежными картами. Сегодня, увы, не все жители сельских районов знают о совместном проекте Беларусбанка и Белпочты. Те же кто, успел познакомиться с новыми возможностями почтовых отделений связи в регионах, успели оценить качество и спектр услуг. Сегодня напомним об этом и мы в традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком".