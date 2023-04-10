Воспоминание узника о концлагере Саласпилс: "Там дымили все время крематории"

Нас всех схватили, на станцию Зилупе и в Латвию, в тюрьму и саласпилсский концлагерь. Через концлагерь в Саласпилсе прошли тысячи освейцев. Только детей более тысячи было. Его стараются как-то замолчать, снизить его статус до рабочего лагеря. Но какой он рабочий или воспитательный, когда там дымили все время крематории, когда стариков отделили и повели: "Вас в богадельню, вас в богадельню". Богадельня это также оказалась дымом. А тогда уже пустили людей разбирать одежду от тех стариков. Узнавали своих по андаракам, платкам.

Буболо Антон Францевич (Верхнедвинск), узник концлагеря Саласпилс