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Воспоминание узника о концлагере Саласпилс: "Там дымили все время крематории"
Экзекуция над населением деревни Хатынь стала последним аккордом кровавой операции "Зимнее волшебство" или же в немецком варианте "Зимние чары". Она проводилась с 16 февраля по 31 марта 1943 года в треугольнике Себеж - Освея - Полоцк.
Главные исполнители - не немецкие подразделения, которые тоже присутствовали: зенитные и артиллерийские части, взвод связи, две спецгруппы - полиции и СД, авиагруппа особого назначения. Основная ударная сила - 7 латышских полицейских батальонов, украинские, литовские батальоны, эстонская рота.
В Латвии скомпоновали ряд полицейских батальонов, подготовили их. После ночи 15 февраля 1943 года двинулись целым фронтом на спящие деревни. Фронт борьбы с мирным населением формировался в Риге, где были собраны латышские полицейские батальоны - 5 или 7. Был также эстонский, украинский.
Тактика тоже особая. Боевые группы, которые состояли из трех-четырех латышских полицейских батальонов, должны были входить в деревни и на месте расстреливать всех, кого подозревали в причастности к партизанам. Часть трудоспособных жителей отправляли, как правило, сначала в лагерь Саласпилс, а оттуда в Германию.
Нас всех схватили, на станцию Зилупе и в Латвию, в тюрьму и саласпилсский концлагерь. Через концлагерь в Саласпилсе прошли тысячи освейцев. Только детей более тысячи было. Его стараются как-то замолчать, снизить его статус до рабочего лагеря. Но какой он рабочий или воспитательный, когда там дымили все время крематории, когда стариков отделили и повели: "Вас в богадельню, вас в богадельню". Богадельня это также оказалась дымом. А тогда уже пустили людей разбирать одежду от тех стариков. Узнавали своих по андаракам, платкам.
Следом за полицейскими шли специальные немецкие команды. Они угоняли скот, забирали продукты, после чего сжигали деревни, отравляли колодцы. Участь тех, кто оказался в Латвии, трагична, особенно детей. И это был не только лагерь смерти в Саласпилсе.
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