Воспоминания публичных персон Беларуси об их родных, которые приближали День Победы

Живых свидетелей той войны с каждым годом становится все меньше, но в наших силах сохранить и передать историю не только в праздничный день, но и делами каждого дня - в рассказах и материалах. Вместе с коллегами Белтелерадиокомпания собрала воспоминания публичных и медийных персон Беларуси об их родных, которые на фронтах и в тылу, в окопах и партизанских землянках приближали День Победы.



