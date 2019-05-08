ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Воспоминания публичных персон о родных, которые приближали День Победы

Очевидцев, которые на себе ощутили горечь фронтовых потерь и радость Великой Победы, остается все меньше. Белтелерадиокомпания вместе с коллегами собрала воспоминания публичных и медийных людей нашей страны: о родных, которые на фронтах, в тылу, в окопах, в партизанских землянках приближали День Победы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все