Воспоминания публичных персон о родных, которые приближали День Победы

Очевидцев, которые на себе ощутили горечь фронтовых потерь и радость Великой Победы, остается все меньше. Белтелерадиокомпания вместе с коллегами собрала воспоминания публичных и медийных людей нашей страны: о родных, которые на фронтах, в тылу, в окопах, в партизанских землянках приближали День Победы.