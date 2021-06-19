Воспоминания ветеранов смотрите в специальном репортаже "За 5 минут до войны" 21 июня

Маршрут автопробега выбран не случайно, ведь через несколько дней исполнится 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной.

22 июня без объявления войны фашистская Германия атаковала города Советского Союза. В 4 утра начались первые шаги по геноциду белорусского народа. Вражеская авиация нанесла удары по Бресту, Гродно, Лиде, Слониму, Барановичам и другим городам. Началась оборона Брестской крепости. Но какими были минуты до для белорусов, мирно засыпавших накануне вечером? Агентство теленовостей к годовщине начала Великой Отечественной войны подготовило специальный репортаж. Воспоминания ветеранов о том, как опаленный рассвет 1941-го разрушил мечты миллионов о спокойном завтра. Смотрите "За 5 минут до войны" в понедельник, 21 июня, в вечернем эфире.

