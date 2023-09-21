"Когда я услышал сигнал трубы, понял, что каратели покидают нашу деревню" - из воспоминаний выживших в Хатыни

Сколько времени я просидел в яме, не помню, но уже вечерело. Когда я услышал сигнал трубы, понял, что каратели покидают нашу деревню. Потом вылез из ямы. Вся деревня горела... Побежал в лес, думая, что мои родные и остальные жители деревни спрятались от карателей в лесу. Я бегал по лесу, кричал, но никто не отзывался. Тогда пошел в деревню Мокрадь к своему дяде.

Из допроса свидетеля Владимира Яскевича