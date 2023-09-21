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"Когда я услышал сигнал трубы, понял, что каратели покидают нашу деревню" - из воспоминаний выживших в Хатыни
За годы оккупации во время Великой Отечественной войны были стерты с лица земли более 11 тыс. населенных пунктов. Символом всех сожженных и не восстановленных деревень стала Хатынь - ее 22 марта 1943 года уничтожил 118-й украинский полицейский батальон. Каждые 30 секунд тишину Хатыни нарушает звон колокола.
Единственный взрослый, который выжил в огне, - деревенский кузнец Иосиф Каминский. В Хатыни спаслись еще несколько детей. Саше Желобковичу удалось убежать, когда деревню окружали. Витю Желобковича своим телом накрыла мать, таким образом дважды подарив ему жизнь. Соня Яскевич успела уйти к тете в соседнюю деревню, а ее брат Володя спрятался в картофельной яме.
Сколько времени я просидел в яме, не помню, но уже вечерело. Когда я услышал сигнал трубы, понял, что каратели покидают нашу деревню. Потом вылез из ямы. Вся деревня горела... Побежал в лес, думая, что мои родные и остальные жители деревни спрятались от карателей в лесу. Я бегал по лесу, кричал, но никто не отзывался. Тогда пошел в деревню Мокрадь к своему дяде.
На следующий день Володя с дядей Иосифом пошли в Хатынь. Сарай, в котором каратели сожгли людей, еще тлел, на его пепелище лежали обгоревшие человеческие кости. Около сарая лежали обгоревшие трупы. "Среди трупов нашел своего брата Виктора и двух сестер. Отца узнал по зубам, так как он до неузнаваемости обгорел. А мать узнал по обуви, она лежала под забором, держа за руку младшего брата Владика", - вспоминал Владимир Яскевич.
О том, как спустя годы следователи искали, ловили и "кололи" карателей Хатыни - в новой серии проекта "Без срока давности. Батальон смерти".
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