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Воссоединение семьи зубров в Минском зоопарке

Зубр Барон и зубрица Мулатка с двумя новорожденными сегодня переехали в общий вольер. До этого зубрята жили с только с мамой. Взрослые уже не в первый раз стали родителями, а вот двойню Мулатка родила впервые. По словам специалистов зоопарка, такое явление - большая редкость для этих животных.

Оба малыша - абсолютно здоровы. Пока зубрята питаются молоком матери, но уже с удовольствием пробуют и растительную пищу.

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