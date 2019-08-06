Воссоединение семьи зубров в Минском зоопарке

Зубр Барон и зубрица Мулатка с двумя новорожденными сегодня переехали в общий вольер. До этого зубрята жили с только с мамой. Взрослые уже не в первый раз стали родителями, а вот двойню Мулатка родила впервые. По словам специалистов зоопарка, такое явление - большая редкость для этих животных.



Оба малыша - абсолютно здоровы. Пока зубрята питаются молоком матери, но уже с удовольствием пробуют и растительную пищу.