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Воссозданный крест Евфросинии Полоцкой прибыл в Витебск
В Витебск прибыла величайшая святыня Беларуси - воссозданная копия креста Евфросинии Полоцкой. Торжественная встреча прошла в Свято-Успенском соборе. Шестиконечный крест-ковчег с частицами православных святынь был изготовлен в 12-м веке полоцким ювелиром Лазарем Богшей по заказу игуменьи женского Спасского монастыря Евфросинии. В годы Великой Отечественной войны артефакт бесследно исчез. Точную копию святыни воссоздал белорусский мастер Николай Кузьмич в 1997 году. Крест освящен и с тех пор хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
Он осеняет всю нашу Беларусь - крест Евфросинии Полоцкой.
Когда ты знаешь азы православия, ты уже понимаешь, что крест - наше спасение. Поэтому я здесь.
Верю в это, что он и помогает нам. Это защита для Беларуси. Хорошо, что мы восстановили его.
Крест Евфросинии Полоцкой богоспасаемый град Витебск посещает впервые после своего воссоздания. И символично, что, конечно, постом. Это будет способствовать поддержанию духовных сил наших верующих прихожан.
Реликвия доступна для преклонения всем верующим. В эти дни перед крестом будут читаться акафисты. 15 марта он покинет областной центр.
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