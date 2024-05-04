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Восстановили недостаток древесины спустя 80 лет после освобождения от немецких захватчиков - подробности в проекте "В открытом доступе"

Во время войны немецкие оккупанты переработали и вывезли более миллиона гектаров нашего леса.

А с первых дней освобождения древесина была так необходима для восстановления нашего народного хозяйства. А теперь представьте, насколько мы должны быть благодарны советскому народу. Ведь только сейчас можно пускать в промышленный оборот леса, высаженные 80 лет тому. Впрочем, смотрите эпизод проекта АТН "В открытом доступе".

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