Восстановить потоки и работу предприятий, которые серьезно пострадали от последствий пандемии, - основные задачи в транспортной отрасли на 2021 год. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций на итоговой коллегии ведомства. Также особое внимание и развитию грузовых железнодорожных перевозок, в первую очередь контейнерных.



Напомним, что со следующей недели будут налажены уже пять рейсов авиакомпаний "Белавиа"и "Аэрофлот". Также с 8 февраля планируется возобновление железнодорожного сообщения между Минском и Москвой.



