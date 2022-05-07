Восстановлена часть лагеря смерти Тростенец, урочище Благовщина, где в годы войны погибли более 200 тысяч человек

Возложения, встречи, уроки памяти - в эти дни никто не забыт и ничто не забыто. Ветераны, бывшие узники немецко-фашистских концлагерей, те, кто еще в строю, своим личным присутствием не дают забыть настоящую правду о войне. Белорусы сохранили и восстановили все памятные места, как, например, это урочище Благовщина - часть лагеря смерти Тростенец, где в годы войны погибли более 200 тысяч человек.