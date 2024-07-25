Восстановление белорусских лесов стало очередной темой проекта "На контроле Президента"

По информации министра лесного хозяйства, за последние 3 года в Беларуси лесовосстановление проведено более чем на 127 тыс. гектаров. Дополнение лесных культур - на 193 тыс. гектаров.

Уход за саженцами состоялся почти на 400 тыс. гектаров. Получается, на каждую местность работники лесхозов выезжали по несколько раз. Но как отмечают в госконтроле, несмотря на это, лесовосстановление в стране проходит низкими темпами. Порой деревьев списывается больше, чем высаживается. Восстановление лесов стало очередной темой проекта "На контроле Президента".