"Восставшие на святое" - с какой целью в Беларуси создавалась автокефальная церковь

Американский писатель, бывший прокурор США, офицер военной разведки Джон Лофтус провел свое расследование, в котором можно проследить научный интерес к связи ЦРУ с нацистами и проекту белорусской автокефальной церкви. Подробнее расскажем во второй серии документального проекта "Восставшие на святое".

Одним из пропагандистов националистического движения в Беларуси был Борис Рогуля, в будущем заместитель председателя Рады БНР, агент ЦРУ. С началом немецкой оккупации Рогуля добровольно пошел на службу к нацистам.

Летом 1943 года Борис Рогуля начал формировать конный батальон, где служили от 350 до 600 человек. Точная цифра не известна. Большинство бойцов - те, кто учился с Рогулей или у него. В феврале 1944 года они участвовали в боевых операциях против партизан и мирного населения. В этом же году, незадолго до освобождения Новогрудка, Рогуля с нацистами ушел на Запад. Сначала в Германию, затем в Канаду. Будучи агентом ЦРУ, из 30 молодых эмигрантов создал диверсионный батальон для заброски в БССР.

После неудачных попыток договориться между собой в вопросе создания белорусской автокефальной церквиРада БНР и Белорусская центральная рада начали разрабатывать проекты реализации собственной, подконтрольной им автокефальной церкви.

В вопросах единства белорусской автокефальной православной церкви все тоже не так однозначно. Если посмотреть послевоенный период, до фултонской речи Черчилля, до начала холодной войны, этот кейс находился в замороженном состоянии. Существовали разные подходы, на основании какого течения произойдет объединение. Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Создать автокефальную белорусскую структуру для предателей было принципиальным, ведь на оккупированной территории эта задача не была выполнена. Собор автокефалию объявил, но согласно 113-му пункту Устава, Белорусская православная церковь станет автокефальной только после признания всех поместных православных церквей. Этого не произошло.

"Белорусские церковные деятели проявили некий свой стержень. И в тех документах, которые были подписаны, закладывалось, что провозглашается церковь автокефальная, но состоится это только после того, как будут соблюдены все каноничные нормы по определению автокефалии. Но, как мы знаем, этого в период оккупации сделано не было", - отметил Геннадий Краско.

Отступая из Беларуси, нацисты и их пособники насильно вывезли реального главу Белорусской православной церкви митрополита Пантелеймона Рожновского. Фактический глава - Филофей Нарко - выехал добровольно. Иерарх, который в день рождения Гитлера служил молебен о здравии фюрера и победы немецких войск над большевиками, а затем отмечал это событие, поднимая тост вместе с Готтбергом - человеком, который лично подписывал приказы о начале крупнейших карательных акций, в том числе Котбус.





Несмотря на то, что в эмиграции владыка Филофей не поддержал автокефалистов и примкнул к Русской православной церкви за границей, он продолжал свою антисоветскую политику. После богослуженийобщался с верующими. Для эмигрантов эта была редкость, так как службы Русской православной церкви в 1950-е годы в Европе проходили несколько раз в год. Филофей враждебно отзывался об американцах за то, что они воевали против Германии, а не вместе с Германией против СССР.

Говорить о том, что в период оккупации все священники сотрудничали с нацистскими спецслужбами нельзя. Были десятки тех, кто, рискуя собственной жизнью и жизнью своей семьи, помогали партизанам, спецгруппам, прятали раненых, договаривались с оккупационными властями и выводили из концлагерей узников, в храмах укрывали местных жителей.

Переход белорусских епископов, которые вместе с нацистами выехали на запад, в юрисдикцию Русской зарубежной церкви лидерами белорусских общественно-политических организаций был воспринят как предательство интересов белорусского народа. Руководство Рады Белорусской народной республики и Белорусской центральной рады полагали, что деятельность автокефальной белорусской церкви должна продолжаться. Движение должно быть направлено на укрепление белорусской идентичности и главное - на легитимацию эмигрантских общественно-политических организаций. То есть автокефальную церковь предполагали использовать в своих политических целях.

Если мы посмотрим на видных деятелей белорусского автокефального движения, то финансирование их осуществлялось если не напрямую спецслужбами США, например, Великобританией, то через подконтрольные им организации. Это нормальная практика в деятельности иностранных спецслужб. Геннадий Краско

Архитекторами проекта белорусской автокефалии были военные преступники, которые активно сотрудничали со спецслужбами западных государств. В 21 веке ситуация не меняется. Структуры белорусской автокефальной церкви так же демонстрируют сопричастность с американскими политическими процессами. На примере Украины мы видим, к чему приводит такое сотрудничество. В Беларуси реализовать раскольнический проект не удавалось на протяжении столетий. Несмотря на активные действия спецслужб и их агентов, канонический статус Белорусской православной церкви удалось сохранить.