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Документальное расследование "Восставшие на святое" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите 27 июня
Методичка маргинальной группы по реализации проекта автокефалии Белорусской православной церкви. Первые попытки привести к расколу православную церковь в Беларуси предпринимались сто лет назад. Проект был провален.
В годы Великой Отечественной войны вновь было поползновение объявить Белорусскую православную церковь автокефальной. Реализовать проект должны были агенты абвера - члены Рады БНР. После войны за это взялись спецслужбы нескольких западных стран, в том числе ЦРУ.
Поименно назовем архитекторов проекта автокефального раскола в Беларуси и расскажем, кто их финансировал. Двухсерийное документальное расследование Агентства теленовостей "Восставшие на святое" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сегодня после "Панорамы".
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