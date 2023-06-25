Документальное расследование "Восставшие на святое" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите 27 июня

Методичка маргинальной группы по реализации проекта автокефалии Белорусской православной церкви. Первые попытки привести к расколу православную церковь в Беларуси предпринимались сто лет назад. Проект был провален.

В годы Великой Отечественной войны вновь было поползновение объявить Белорусскую православную церковь автокефальной. Реализовать проект должны были агенты абвера - члены Рады БНР. После войны за это взялись спецслужбы нескольких западных стран, в том числе ЦРУ.

Поименно назовем архитекторов проекта автокефального раскола в Беларуси и расскажем, кто их финансировал. Двухсерийное документальное расследование Агентства теленовостей "Восставшие на святое" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сегодня после "Панорамы".