Восточный колорит: Дни культуры Узбекистана проходят в Беларуси

Дни культуры Узбекистана в Беларуси официально открыты. Во Дворце Республики гала-концерт собрал заслуженных и народных мастеров искусств Узбекистана. Творческая делегация привезла в Минск внушительный арт-багаж. Так, фотовыставка уже выставлена в фойе дворца. Разнообразили и афишу кинотеатра "Победа": показ фильмов с восточным характером, среди них и призер Каннского кинофестиваля.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков отметил, что по поручению президента Узбекистана сотрудничество должно быть на высоком стратегическом уровне. По его словам, важна народная дипломатия.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Не буду скрывать, я восхищен теми новыми законодательными нормами, которые сегодня приняты в Узбекистане. Они регулируют сферу культуры и способствуют развитию, в том числе самых различных направлений в культуре республики. Естественно, у нас самая главная задача, мы уже вчера обменивались мнениями, у нас нет конкуренции. Вот это уникальная сфера, сфера культуры, где мы вообще не конкурируем. У нас исключительно дружба, исключительно партнерство и исключительно обогащение друг друга".

Накануне министры культуры двух стран встретились за круглым столом и договорились продолжать развивать сотрудничество в сферах театрального искусства, кинематографии, музейного и библиотечного дела. Также сделают упор на креативные индустрии и культурное образование.