Востребованность миротворческой силы ОДКБ растет не только в регионе, но и за его пределом - Кошкин

Обсуждалось много насущных вопросов, которые улучшили структуру и содержание ОДКБ. Главы государств обсудили важнейшие вопросы, которые на сегодняшний день являются в центре внимания всего мира. Это конфликты на Ближнем Востоке, в Европе, те проявления агрессивности, которые весьма активно импульсируют со стороны Соединенных Штатов Америки, их союзников. Ситуация весьма сложная. Переходный период от однополюсного мира к многополярности вызывает непредвиденные барьеры, которые сложно преодолевать, но вот именно ОДКБ в значительной степени будет этому способствовать как довольно внушительная миротворческая сила, востребованность которой все больше и больше растет не только в регионе, но и за его пределом.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова