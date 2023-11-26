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Востребованность миротворческой силы ОДКБ растет не только в регионе, но и за его пределом - Кошкин
На днях на саммите ОДКБ в Минске были проговорены насущные проблемы и задачи лидерами стран, что явно улучшило качество и сплотило единство самой организации.
Таким мнением поделился российский военный политолог Андрей Кошкин. По словам эксперта, ОДКБ каждый раз доказывает свое влияние в регионе.
Обсуждалось много насущных вопросов, которые улучшили структуру и содержание ОДКБ. Главы государств обсудили важнейшие вопросы, которые на сегодняшний день являются в центре внимания всего мира. Это конфликты на Ближнем Востоке, в Европе, те проявления агрессивности, которые весьма активно импульсируют со стороны Соединенных Штатов Америки, их союзников. Ситуация весьма сложная. Переходный период от однополюсного мира к многополярности вызывает непредвиденные барьеры, которые сложно преодолевать, но вот именно ОДКБ в значительной степени будет этому способствовать как довольно внушительная миротворческая сила, востребованность которой все больше и больше растет не только в регионе, но и за его пределом.
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