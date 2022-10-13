На базе БГУФК заложили капсулу в основание будущего общежития на 700 мест

Самое главное, что мы не сбавляем обороты - у нас планово строится система по импортозамещению, мы сделали большой шаг в организации учебного процесса для наших студентов, потому что сегодня мы видели проблемы, которые есть у студентов, не хватает общежитий. По решению главы государства, оно оперативно, своевременно, оно поможет снять болевой синдром, болевую проблему - отсутствие общежитий для студентов, причем у нас появляется возможность приглашать студентов из-за рубежа, сегодня есть потребность в этом. Вы посмотрите, какая прекрасная база, какие возможности у наших студентов: 50-местный бассейн, атлетический манеж, всего 38 объектов инфраструктуры находится в одном месте.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

