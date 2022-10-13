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На базе БГУФК заложили капсулу в основание будущего общежития на 700 мест

Дальнейшая политизация спорта невозможна, она вредит всему олимпийскому движению. В этом мнении сошлись участники II Международного научного конгресса "Ценности, традиции и новации современного спорта". Он проходит в Белорусском государственном университете физической культуры, который отмечает свое 85-летие. Все желающие имеют возможность не только пообщаться с выдающимися чемпионами, но и увидеть новинки спортивной науки, современные технологии, оценить, как в условиях санкций белорусский спорт справляется с импортозамещением.

Самое главное, что мы не сбавляем обороты - у нас планово строится система по импортозамещению, мы сделали большой шаг в организации учебного процесса для наших студентов, потому что сегодня мы видели проблемы, которые есть у студентов, не хватает общежитий. По решению главы государства, оно оперативно, своевременно, оно поможет снять болевой синдром, болевую проблему - отсутствие общежитий для студентов, причем у нас появляется возможность приглашать студентов из-за рубежа, сегодня есть потребность в этом. Вы посмотрите, какая прекрасная база, какие возможности у наших студентов: 50-местный бассейн, атлетический манеж, всего 38 объектов инфраструктуры находится в одном месте.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

Студенты и высокие гости сегодня же заложили капсулу в основание будущего общежития университета на 700 мест. На базе университета проводятся международные научно-практические конференции и семинары, а 38 спортивных сооружений регулярно принимают крупные соревнования, республиканские фестивали и молодежные форумы. Членами национальных и сборных команд Беларуси являются 569 учащихся вуза, а за всю историю существования университета его студенты и выпускники более 150 раз поднимались на олимпийский пьедестал, всего же в БГУФК получают образование более пяти тысяч студентов.

Унас большой потенциал к сотрудничеству, мы активно проводим совместные коллегии,сегодня мы участники научного конгресса, который посвящен 85-летию БГУФК. Я очень рад, что наши высшие учебные заведения продолжают активно работать по вопросам подготовки кадров, проведению научных исследований. Атмосфера многоплановая, я уверен, что это примеры для других стран, мы не только как партнеры работаем в связке Россия - Беларусь, но и видим наших друзей из Узбекистана, Таджикистана, Армении и других государств.
Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации

В ходе форума состоялисьдоклады-презентации, открытые дискуссионные площадки, на которых, к примеру, министр спорта России Олег Матыцин успокоил всех биатлонных болельщиков, что январские этапы Кубка Содружества по биатлону в Раубичах состоятся, несмотря на циркулирующие слухи об их отмене. И вообще участники конгресса подтвердили готовность развивать совместные соревнования в условиях санкций.

Фото: Адукар.com

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