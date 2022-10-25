Вот это да! Невероятной красоты гриб обнаружили в Беловежской пуще

Необычный гриб обнаружили на территории гостиничного комплекса национального парка "Беловежская пуща", пишет БелТА со ссылкой на отдел охраны леса и лесного хозяйства парка.



Гриб, похожий на оранжевый цветок, называется Алеврия оранжевая. Гриб съедобен, однако пищевой ценности не имеет из-за тонкой мякоти, резиноподобной консистенции и невысоких вкусовых качеств. Его можно отваривать и употреблять сырым, в том числе для украшения салатов.



Алеврия оранжевая содержит особый вид лектина - так называемый Aleuria Aurantia Lectin (AAL). В природных экосистемах он проявляет противогрибковую активность, подавляя, в частности, рост плесневого гриба Mucor Racemosus. Противогрибковые и инсектицидные свойства лектинов у растений известны давно, однако AAL - первый лектин с фунгицидной активностью, выделенный из гриба.



Свойство Aleuria Aurantia позволяет применять гриб в биохимии и медицине, в первую очередь как маркер в диагностических и биологических тестах. В частности, есть данные о возможности его использования при диагностике различных видов рака. Кроме того, ученые рассматривают использование AAL как многообещающую стратегию для пероральной иммунотерапии.