Вот это да! Самая многочисленная семья учителей Минской области - общий стаж 1115 лет!

Поколения тех, кто учит в школе. Представителей педагогических династий Минской области чествовали сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны. Семьи учителей получили благодарности и награды за преданность своему делу и профессиональное мастерство.

Самую молодую династию центрального региона предоставляют четыре поколения, их общий стаж насчитывает 106 лет. А самая опытная и многочисленная учительская семья имеет на своем счету 1115 лет педагогической деятельности.