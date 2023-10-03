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Вот это да! Самая многочисленная семья учителей Минской области - общий стаж 1115 лет!

Поколения тех, кто учит в школе. Представителей педагогических династий Минской области чествовали сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны. Семьи учителей получили благодарности и награды за преданность своему делу и профессиональное мастерство.

Самую молодую династию центрального региона предоставляют четыре поколения, их общий стаж насчитывает 106 лет. А самая опытная и многочисленная учительская семья имеет на своем счету 1115 лет педагогической деятельности.

И сегодня же во время торжества презентовали книгу "Педагогические династии Беларуси". В разделе, посвященном Минской области, представлены 19 династий, общий стаж которых 6225 лет. Энциклопедия "Имя тебе - Учитель" собрала истории о жизненном и профессиональном пути педагогических династий нашей страны. Над изданием работали многие учителя, информацию собирали из личных архивов и музеев в сфере образования.

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