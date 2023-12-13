Вовлекать в оборот земли, которые должны приносить отдачу - сенаторы Беларуси одобрили законопроект о мелиорации земель

Этимзаконопроектом существенно расширяется понятие "культурно-технические работы", то есть это земли, которые с наименьшим затратами можно ввести в оборот. Раньше они не были законодательно урегулированы. Сейчас мы расширяем этот вопрос. Это возможность получить около 100 тысяч га земли. А это дополнительные корма, это зерно, это продукция животноводства, это валюта, которая поступает в страну.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси