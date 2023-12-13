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Вовлекать в оборот земли, которые должны приносить отдачу - сенаторы Беларуси одобрили законопроект о мелиорации земель
Приоритетными направлениями бюджетной политики в будущем году остаются социальная сфера, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы, поддержка национальной экономики. Сегодня Совет Республики одобрил республиканский бюджет - 2024.
В частности, в расходах предусмотрены средства на выплату семейного капитала - 383 млн рублей, финансирование строительства жилья с господдержкой - 1,7 млрд рублей.
Сенаторы одобрили законопроект о бюджете Беларуси на 2024 год
Доходы республиканского бюджета в следующем году планируются в размере почти 40 миллиардов ( 39,9 млрд рублей), консолидированного бюджета - 67 с половиной миллиардов рублей.
Расходы - в сумме 44,6 млрд, консолидированного бюджета - 72,6 млрд рублей.
Бюджет-2024
Доходы - 39,9 млрд руб., консолидированного бюджета - 67,5 млрд руб.
Расходы - 44,6 млрд руб, консолидированного бюджета - 72,6 млрд руб.
Законопроект представил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. По его словам, проект бюджета сформирован, исходя из параметров развития экономики на будущий год, которые утверждены указом Президента, а также реализации мер налоговой политики.
Сенаторы одобрили законопроект по вопросам налогообложения
Законопроект по вопросам налогообложения сегодня также одобрен сенаторами. Изменения коснутся индивидуальных предпринимателей. Подоходный налог будет установлен в размере 13 % на годовой доход свыше 500 тыс. белорусских рублей. Речь о таких видах деятельности, как оптовая, розничная торговля и грузоперевозки. Также вводится налог на люксовые автомобили моложе трех лет со стоимостью более 100 тыс. долларов. Если раньше владельцы транспорта платили 200 рублей в год, то сейчас размер налога составит 2 тысячи. Для некоторых категорий изменятся и другие виды налогов.
Происходит индексация земельного и экологического налога в среднем на 107,5 %. Изменяется ставка подоходного налога с 13 % до 25 % на сверхдоход, если доход у граждан будет составлять более 200 тыс. руб, то с суммы, превышающей 200 тыс., будет выплачиваться подоходный налог в размере 25 %. Таким же образом увеличивается налог на прибыль для организации, получающей более 25 млн руб в год.
Сенаторы одобрили законопроект о мелиорации земель
Также сенаторы одобрили законопроект о мелиорации земель. Это сегодня крайне необходимо для сельчан. Главная задача - вовлекать в оборот те земли, которые должны приносить отдачу.
Этимзаконопроектом существенно расширяется понятие "культурно-технические работы", то есть это земли, которые с наименьшим затратами можно ввести в оборот. Раньше они не были законодательно урегулированы. Сейчас мы расширяем этот вопрос. Это возможность получить около 100 тысяч га земли. А это дополнительные корма, это зерно, это продукция животноводства, это валюта, которая поступает в страну.
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