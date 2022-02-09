"Войлочная рапсодия" развернулась в Музее белорусского народного искусства в Раубичах

Картины - это моя самая большая любовь как мастера по валянию шерсти. Картины - своего рода комплимент любому интерьеру. Картиной можно разнообразить интерьер. Я очень люблю через работы отражать чувства и настроение.

Елена Панас, автор выставки "Войлочная рапсодия"