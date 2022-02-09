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"Войлочная рапсодия" развернулась в Музее белорусского народного искусства в Раубичах
Традиции шаповальства в современном прочтении. Музей белорусского народного искусства в Раубичах представляет выставку авторских изделий из войлока от двух гродненских мастеров - Елены Панас и Елены Рожанкевич. "Войлочная рапсодия". Экспозиция под таким названием приглашает зрителей в мир авторской моды - одежды, обуви и аксессуаров из войлока, выполненных в технике сухого, мокрого и смешенного валяния. Особенность проекта - представленные картины из шерсти, так называемая войлочная акварель.
Картины - это моя самая большая любовь как мастера по валянию шерсти. Картины - своего рода комплимент любому интерьеру. Картиной можно разнообразить интерьер. Я очень люблю через работы отражать чувства и настроение.
Выставка не только знакомит с творчеством современных художниц, но и разрушает мифы о войлоке. Этот теплый материал можно носить летом, утверждают мастера, которые в экспозиции представили летние босоножки и сарафаны из шерсти.
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