"Война покажет зубы" - посол Словакии объяснил, почему сейчас нельзя шутить с оружием

В современном мире, насыщенном оружием, любая крупная война станет крайне жестокой и кровопролитной. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш в "Актуальном интервью".

"Я полностью поддерживаю позицию вашего Президента (Президента Беларуси Александра Лукашенко - прим. ред.). Что он при каждом своем выступлении подчеркивает: надо беречь мир. Войну можно запросто начать и закончить жертвами, миллионами жертв. А если бы, не дай бог, сейчас возникла большая война (при том Европа и весь мир напичканы оружием), это бы была очень жесткая, очень кровопролитная война", - отметил Йозеф Мигаш.

quote И я не понимаю, почему мы в 21-м веке не можем дойти до того, что с войной не надо шутить. Она покажет нам свои зубы, она нам покажет, как это жестоко. Потом будем плакать и жалеть, что вообще такое произошло в Европе или в другой части мира. Йозеф Мигаш

Комментируя ультиматум Владимира Зеленского в адрес Беларуси, Йозеф Мигаш призвал оставить республику в покое: "Знаете, оставьте Беларусь уже в покое. Она прошла свою Наполеонскую войну, она прошла Первую мировую войну, она прошла Великую Отечественную войну, то есть Вторую мировую войну. Оставьте уже их спокойно жить. Они очень достойны того и заслуживают, чтобы просто жить в покое и в мире", - сказал посол Словакии.

Он также отметил миролюбивый характер белорусского народа. "Белорусы же трудолюбивые люди. И как говорится в начале вашего гимна, белорусы - мирные люди. Поэтому я абсолютно не согласен. Я абсолютно против того, чтобы шарахать винтовками и оружием, чтобы снова привести людей к несчастью", - заключил Йозеф Мигаш.