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Война с дропами в Беларуси: как государство противостоит теневому рынку платежных карт

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Внимание Комитета госконтроля привлекла услуга, стремительно набирающая популярность - это оформление пластиковых карт в белорусских банках гражданам России. Подозрения оказались не беспочвенными.

Андрей Федоров, начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета государственного контроля Беларуси:

"Граждане Российской Федерации у себя на родине оформляют доверенности и пересылают сюда гражданам Республики Беларусь для получения карточек по доверенности и последующем перенаправлении в Российскую Федерацию. Первое, что установил Комитет Госконтроля при проведении проверок, - это то, что некоторые наши граждане поставили это на поток и занимаются предпринимательской деятельностью. Когда один человек оформляет 50 или даже 80 карточек в различных банках на различных людей, при этом зарабатывая на этом от 1 тыс. российских рублей за каждую карточку и более".

начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета государственного контроля Беларуси

Дальше была плотная работа с российскими правоохранителями. Оказалось, карты оформлялись на тех, кто не собирался ими пользоваться, - люди из мест лишения свободы и маргинальные личности со шлейфом криминала в историях.

Оформление происходило по доверенности: те, на кого оформлялись банковские карты, даже не подозревали, в каких целях и зачем будут использовать их банковские счета. Сами карты они никогда не видели, как и крупные суммы, проходившие по счетам.

Волна денежных потоков сменялась полным штилем. Проверяющим стало понятно - дороги приведут к дропам, уклонению от уплаты налогов, выводу денег за рубеж.

"По результатам проверок были даны поручения регулятору - Национальному банку, банковской системе, что позволило, во-первых, использовать такие операции в антифродовых системах, то есть блокировать в определенных случаях, когда операции по этим карточкам вызывают подозрение о том, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, незаконной деятельностью и так далее. Второе - банки ужесточили контроль, и мы видим уже результат, насколько сократилось количество этих карточек и операций, - требования к идентификации клиентов именно со стороны Российской Федерации", - отметил Андрей Федоров.

изъятые телефоны и карты

Расследование уголовного дела еще продолжается, не все детали можно раскрыть, но организатор и основные участники арестованы. Это результат спецоперации и пример пресечения деятельности одного из крупнейших дроп-сервисов в СНГ.

Дмитрий Потеряйко, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития СК Беларуси:

"В состав данной организованной группы входило более 70 участников. За пять лет своей преступной деятельности данными участниками было привлечено к оформлению банковских карт и их дальнейшей перепродаже более 2 тыс. граждан, которые зарегистрировали и выпустили в банковских учреждениях более 4 тыс. банковских карт, а также учетных записей виртуальных игорных заведений, беттинговых компаний. В последующем данные учетные записи, банковские карты использовались для легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также как одно из звеньев в цепочке - при хищениях денежных средств у граждан Республики Беларусь".

старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития СК Беларуси

Предложения распространялись через популярный мессенджер. Поставлено все было на профессиональную основу.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Они предлагали за материальное вознаграждение купить у них банковские платежные карты и соответствующие реквизиты, после чего использовали их для легализации денежных средств, похищенных преступным путем у наших граждан, и передачи заказчикам указанной деятельности. В настоящее время продолжается следствие по данному делу, и каждому факту их противоправной деятельности будет дана правовая оценка. На текущий момент возбуждено более 60 уголовных дел".

заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси

А это пример из мира недвижимости и строительства. В масштабной афере были задействованы 10 частных компаний. Не доплатили в бюджет более 5 млн рублей. Чтобы искусственно увеличить затраты и снизить налоги, руководители фирм обращались за помощью к другим фирмам, а те только на бумаге выполняли работы и оформляли фиктивные документы.

Виталий Прибытко, официальный представитель управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску:

"Деятельность данной группы характеризовалась размахом. В состав активных участников входило семь человек. Под их контролем и управлением находилось более 60 зарегистрированных так называемых фирм-однодневок, учредителями и "директорами" которых являлись, как правило, иностранные граждане. И с использованием реквизитов данных подконтрольных лжепредпринимательских структур, с использованием их документов осуществлялись услуги по оформлению фиктивных первичных учетных документов и проведению незаконных, недействительных финансово-хозяйственных операций с субъектами реального сектора экономики. При этом участники группы вели деятельность очень грамотно с использованием современного оборудования, прибегали к средствам маскировки, дешифровки своего общения путем использования разнообразного рода секретных чатов в программах мессенджеров".

официальный представитель управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску

Проведено более 50 обысков: обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, компьютерная техника, документы, различные носители. На имущество наложены аресты. Возбуждено 10 уголовных дел, по отдельным приговоры вступили в силу.

Факт

За I квартал 2026 года возбуждено 42 уголовных дела, связанных с дроповодством.

Преступный мир быстро адаптируется к новым условиям - развивается рынок дропов, дроповодство стало кому-то бизнесом - тут же выстроилась и криминальная инфраструктура, которая их обслуживает. В частности, речь о так называемых GSM-шлюзах, сим-боксах и сим-банках, в которые в последующем вставляются незаконно приобретенные сим-карты, и в случае совершения звонка злоумышленника потерпевшему абонентский номер установить сложно. В 2026 году изъято порядка 30 таких устройств и около 11 тыс. сим-карт.

За что можно получить до 10 лет тюрьмы и почему нельзя передавать свои банковские реквизиты незнакомцам, смотрите в проекте "На контроле Президента".

Разделы:

Общество

Теги:

КГКНа контроле Президентакибермошенничествомошенники
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