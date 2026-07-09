Война с дропами в Беларуси: как государство противостоит теневому рынку платежных карт

Внимание Комитета госконтроля привлекла услуга, стремительно набирающая популярность - это оформление пластиковых карт в белорусских банках гражданам России. Подозрения оказались не беспочвенными.

Андрей Федоров, начальник управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков Комитета государственного контроля Беларуси:

"Граждане Российской Федерации у себя на родине оформляют доверенности и пересылают сюда гражданам Республики Беларусь для получения карточек по доверенности и последующем перенаправлении в Российскую Федерацию. Первое, что установил Комитет Госконтроля при проведении проверок, - это то, что некоторые наши граждане поставили это на поток и занимаются предпринимательской деятельностью. Когда один человек оформляет 50 или даже 80 карточек в различных банках на различных людей, при этом зарабатывая на этом от 1 тыс. российских рублей за каждую карточку и более".

Дальше была плотная работа с российскими правоохранителями. Оказалось, карты оформлялись на тех, кто не собирался ими пользоваться, - люди из мест лишения свободы и маргинальные личности со шлейфом криминала в историях.

Оформление происходило по доверенности: те, на кого оформлялись банковские карты, даже не подозревали, в каких целях и зачем будут использовать их банковские счета. Сами карты они никогда не видели, как и крупные суммы, проходившие по счетам.

Волна денежных потоков сменялась полным штилем. Проверяющим стало понятно - дороги приведут к дропам, уклонению от уплаты налогов, выводу денег за рубеж.

"По результатам проверок были даны поручения регулятору - Национальному банку, банковской системе, что позволило, во-первых, использовать такие операции в антифродовых системах, то есть блокировать в определенных случаях, когда операции по этим карточкам вызывают подозрение о том, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, незаконной деятельностью и так далее. Второе - банки ужесточили контроль, и мы видим уже результат, насколько сократилось количество этих карточек и операций, - требования к идентификации клиентов именно со стороны Российской Федерации", - отметил Андрей Федоров.

Расследование уголовного дела еще продолжается, не все детали можно раскрыть, но организатор и основные участники арестованы. Это результат спецоперации и пример пресечения деятельности одного из крупнейших дроп-сервисов в СНГ.

Дмитрий Потеряйко, старший следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития СК Беларуси:

"В состав данной организованной группы входило более 70 участников. За пять лет своей преступной деятельности данными участниками было привлечено к оформлению банковских карт и их дальнейшей перепродаже более 2 тыс. граждан, которые зарегистрировали и выпустили в банковских учреждениях более 4 тыс. банковских карт, а также учетных записей виртуальных игорных заведений, беттинговых компаний. В последующем данные учетные записи, банковские карты использовались для легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также как одно из звеньев в цепочке - при хищениях денежных средств у граждан Республики Беларусь".

Предложения распространялись через популярный мессенджер. Поставлено все было на профессиональную основу.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Они предлагали за материальное вознаграждение купить у них банковские платежные карты и соответствующие реквизиты, после чего использовали их для легализации денежных средств, похищенных преступным путем у наших граждан, и передачи заказчикам указанной деятельности. В настоящее время продолжается следствие по данному делу, и каждому факту их противоправной деятельности будет дана правовая оценка. На текущий момент возбуждено более 60 уголовных дел".

А это пример из мира недвижимости и строительства. В масштабной афере были задействованы 10 частных компаний. Не доплатили в бюджет более 5 млн рублей. Чтобы искусственно увеличить затраты и снизить налоги, руководители фирм обращались за помощью к другим фирмам, а те только на бумаге выполняли работы и оформляли фиктивные документы.

Виталий Прибытко, официальный представитель управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску:

"Деятельность данной группы характеризовалась размахом. В состав активных участников входило семь человек. Под их контролем и управлением находилось более 60 зарегистрированных так называемых фирм-однодневок, учредителями и "директорами" которых являлись, как правило, иностранные граждане. И с использованием реквизитов данных подконтрольных лжепредпринимательских структур, с использованием их документов осуществлялись услуги по оформлению фиктивных первичных учетных документов и проведению незаконных, недействительных финансово-хозяйственных операций с субъектами реального сектора экономики. При этом участники группы вели деятельность очень грамотно с использованием современного оборудования, прибегали к средствам маскировки, дешифровки своего общения путем использования разнообразного рода секретных чатов в программах мессенджеров".

Проведено более 50 обысков: обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, компьютерная техника, документы, различные носители. На имущество наложены аресты. Возбуждено 10 уголовных дел, по отдельным приговоры вступили в силу.

Факт За I квартал 2026 года возбуждено 42 уголовных дела, связанных с дроповодством.

Преступный мир быстро адаптируется к новым условиям - развивается рынок дропов, дроповодство стало кому-то бизнесом - тут же выстроилась и криминальная инфраструктура, которая их обслуживает. В частности, речь о так называемых GSM-шлюзах, сим-боксах и сим-банках, в которые в последующем вставляются незаконно приобретенные сим-карты, и в случае совершения звонка злоумышленника потерпевшему абонентский номер установить сложно. В 2026 году изъято порядка 30 таких устройств и около 11 тыс. сим-карт.

За что можно получить до 10 лет тюрьмы и почему нельзя передавать свои банковские реквизиты незнакомцам, смотрите в проекте "На контроле Президента".