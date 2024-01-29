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Нацисты планировали использовать Беларусь в качестве огромного свиноводческого комплекса для обеспечения войск Третьего рейха
Белорусов во время Великой Отечественной войны хотели не просто уничтожить, а заставить умирать голодной смертью. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник центра Института истории НАН Беларуси Александра Кузнецова-Тимонова.
Предполагалось просто-напросто физическое уничтожение,голодная смерть населения, проживающего на значительной территории средней полосы - этоБеларусь и часть России, которая является "зоной рискованного земледелия".
Беларуси отводилось особое место - наша страна должна была специализироваться на свиноводстве. Планировалось использовать белорусское свиноводство в качестве дополнительного обеспечения войск Третьего рейха. Соответственно, местному населению уже ничего не оставалось. Голод был в городах, в деревнях было немножко легче, но тем не менее. Это вещи, которыенедопустимы по законам ведения войны.
Для нас эта война была Великой Отечественной не просто потому, что на нас напали, а мы защищались. Это была буквально война за выживание - за выживание советского государства, за выживание белорусского, русского, украинского и всех остальных народов, которым в картине мира германского нацизма просто не было места.
Об этом нужно продолжать говорить, продолжать напоминать, особенно сейчас, когда отдельные государства пытаются устроить глобальную дымовую завесу,вплоть до того, чтобы сделать Советский Союз одним из виновников тех событий.
О том, что стало предпосылками страшной войны и кто, а главное, для чего пытается сегодня переложить свою вину на чужие плечи - в специальном репортаже Агентства телевизионных новостей "Она - война".
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