Нацисты планировали использовать Беларусь в качестве огромного свиноводческого комплекса для обеспечения войск Третьего рейха

Для нас эта война была Великой Отечественной не просто потому, что на нас напали, а мы защищались. Это была буквально война за выживание - за выживание советского государства, за выживание белорусского, русского, украинского и всех остальных народов, которым в картине мира германского нацизма просто не было места.

Александра Кузнецова-Тимонова