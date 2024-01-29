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Нацисты планировали использовать Беларусь в качестве огромного свиноводческого комплекса для обеспечения войск Третьего рейха

Нацисты планировали использовать Беларусь в качестве огромного свиноводческого комплекса для обеспечения войск Третьего рейха

Белорусов во время Великой Отечественной войны хотели не просто уничтожить, а заставить умирать голодной смертью. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник центра Института истории НАН Беларуси Александра Кузнецова-Тимонова.

Предполагалось просто-напросто физическое уничтожение,голодная смерть населения, проживающего на значительной территории средней полосы - этоБеларусь и часть России, которая является "зоной рискованного земледелия".

Беларуси отводилось особое место - наша страна должна была специализироваться на свиноводстве. Планировалось использовать белорусское свиноводство в качестве дополнительного обеспечения войск Третьего рейха. Соответственно, местному населению уже ничего не оставалось. Голод был в городах, в деревнях было немножко легче, но тем не менее. Это вещи, которыенедопустимы по законам ведения войны.


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Для нас эта война была Великой Отечественной не просто потому, что на нас напали, а мы защищались. Это была буквально война за выживание - за выживание советского государства, за выживание белорусского, русского, украинского и всех остальных народов, которым в картине мира германского нацизма просто не было места.
Александра Кузнецова-Тимонова

Об этом нужно продолжать говорить, продолжать напоминать, особенно сейчас, когда отдельные государства пытаются устроить глобальную дымовую завесу,вплоть до того, чтобы сделать Советский Союз одним из виновников тех событий.

О том, что стало предпосылками страшной войны и кто, а главное, для чего пытается сегодня переложить свою вину на чужие плечи - в специальном репортаже Агентства телевизионных новостей "Она - война".

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