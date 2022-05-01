Война с исторической памятью в Молдове

Война с исторической памятью как продолжение «культуры отмены». Молдавские власти вместо того чтобы искать выход из очередного энергетического кризиса и пытаться не допустить разморозки приднестровского конфликта, хотят заставить людей забыть о Великой Отечественной, о народе-победителе и о жертвах, которые наши предки принесли ради освобождения мира от коричневой чумы.

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, предусматривающий запрет на использование на территории страны георгиевской ленты. Глава государства считает, что символу Победы "место на свалке". За нарушение грозят крупный штраф и общественные работы. Об уроках истории и о реальном положении дел в республике в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал молдавский депутат от партии социалистов Богдан Цырдя.

На территории Приднестровья введен красный уровень опасности. Насколько велик риск разморозки приднестровского конфликта?

Депутат парламента Молдовы от партии социалистов Богдан Цырдя рассказал, что за два дня впервые за 30 лет в Приднестровье произошло четыре теракта. Такая эскалация происходит на фоне заявлений некоторых журналистов, лидеров мнений и функционеров, бюрократов из соседней Украины.

Господин Арестович заявил, что если Молдова обратится к Украине о необходимости деоккупации Приднестровья, то Украина с радостью поможет. Мы уже не говорим о заявлениях других граждан, вроде советника министра обороны Украины Юрия Бутусова, который сказал, что нужно нанести удар по Приднестровью, чтобы оттянуть российские войска из Донбасса и чтобы захватить самые крупные военные склады в Европе. Там нагнетают очень сильно истерию и обстановку в Молдове и Приднестровье. Риск вовлечения Приднестровья, а заодно и Молдовы в конфликт очень высокий. Мы надеемся только на чудо.

Сложно ли Молдове отказаться от российского газа?

Молдова 100 % зависит от российского газа, считает депутат. В Молдове назревает серьезный энергетический и политический кризис, потому что у нас цена на газ повысилась в течение одного года почти в 10 раз, рассказывает политик. Он стоил 125 долларов за 1000 кубометров, сейчас в районе 1200 долларов. Цена на бензин выросла в два раза. Дороже в три раза, чем в России и на 20-30 %, чем в Украине, которая находится в зоне боевых действий. Электричество, киловатт подорожал в два раза. Для самой бедной страны Европы - это реальная катастрофа. У нас уже обанкротились многие предприятия. Народ на грани нищеты".

В Молдове под запрет попала георгиевская ленточка

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, предусматривающий запрет на использование на территории страны георгиевской ленты.

"Этот закон вызвал бурю негодования в Республике Молдова, рассказывает Богдан Цырдя. - И не только потому, что предполагает штрафы для физических лиц в зоне 450 евро, а для юридических лиц до 1000 долларов или 900 евро".

В Советской Молдавии в военных действиях по защите Отечества 1941-1945 годов участвовало около 400 тыс. молдован. У нас погибло 650 тыс. человек. Только в концлагерях во время холокоста уничтожили 300 тыс. евреев и 30 тыс. цыган. Это огромные потери. Каждая вторая или третья семья ощутила на себе все эти последствия. Власти проводят массовую кампанию по запугиванию граждан. Они пугают огромными штрафами. И для самой бедной страны ЕС, где средняя пенсия в зоне 100 долларов, это является серьезным аргументом для того, чтобы не прийти на парад Победы на Бессмертный полк. Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов

"Тем не менее блок коммунистов и социалистов, бывший президент Игорь Додон призвали граждан активно участвовать в праздновании Дня Победы. И мы убеждены, что марш пройдет", - сказал парламентарий.

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