Война у южных соседей идет только из-за агрессивной политики НАТО - об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс заявил Президент Беларуси

Если бы Россия не опередила вас, вы бы организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю, и российские войска в это верят. И Россия в это верит. И так было бы. Поэтому с территории Беларуси действительно российские войска зашли в Украину. И они продвинулись прям под Киев, в 20 км, а некоторые уже на окраине стояли. И тогда я просил Зеленского: сядьте за стол переговоров, давайте договоримся и прекратим эту войну. Но Джо Байден и Макрон, и Меркель тогда все побежали следом. Нет. Кучерявый из Великобритании Джонсон был мотором всего этого. Он выполнял все указания, ездил туда, это делал. Он снимал Бучу. Провокацию в Буче делали англичане. Так я один поддерживаю Россию, а вас там 50 стран, которые поддерживают Украину. Вы меня упрекаете, что я агрессор, а вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваших наемников там 20 тысяч. Вы самые настоящие агрессоры. А почему меня считаете агрессором? Я же там не воюю. Вы представляете западные СМИ. Они все пишут, что мы соагрессоры. Я спрашиваю у вас как у представителей западных СМИ: где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы же там не воюем. Оружие мы не поставляем России, своих солдат туда не завели. А вы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

