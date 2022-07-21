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Война у южных соседей идет только из-за агрессивной политики НАТО - об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс заявил Президент Беларуси
Как закончится конфликт в Украине, зависит только от Киева. Об этом в интервью информационному агентству Франс Пресс заявил Президент Беларуси. Также Александр Лукашенко уверен: война у южных соседей идет только из-за агрессивной политики НАТО. И в целом белорусский лидер по традиции отвечал на любые вопросы. Кстати, это французское информбюро многие считают примером "нейтральной журналистики", однако перечень вопросов Первому ставит это утверждение под сомнение: будущее Украины, протесты в Беларуси, почему Минск поддерживает Россию, признает ли Лукашенко Крым?
Разговор получился интересным, интенсивным,правдивым для западной аудитории. Алексей Волков продолжит.
Одно из крупнейших информагентств в мире. Охватывает 151 страну. Корреспондентская сеть - 5 региональных центров, 200 бюро и почти 2 тысячи журналистов - все это Франс Пресс. На западе AFP имеет реноме "чересчур нейтрального", за что неоднократно получали нагоняй от властей Франции.
И вот у журналиста Антуана Ламброскини появилась возможность доказать непредвзятость агентства - интервью с Александром Лукашенко. А вот получилось ли?
Западные СМИ забыли про тезис "Лукашенко не Президент". Правда, от этого вопросы менее жесткими не стали. По сотому кругу о протестах 2020 и, конечно, немного наивное - о диктатуре.
Какая диктатура? Вот Вы в Минске второй раз, приехали, не знаю вчера или сегодня, Вы как опытный журналист, несмотря на свою молодость, Вы должны были воздух вдохнуть, понюхать и почувствовать эту диктатуру. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность к органам власти. Вот, к примеру, сейчас все говорят голод, я согласен, что мы очень близки от этого барьера. Голод у нас просто стучится, многие голодают уже. Можно было сказать, не критично, но как не критично, если каждые 10 секунд умирает ребенок в мире? Ну как не голод? Голод! Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос (это касается крестьян и всей страны) по уборке урожая. Надо собрать все, надо мобилизоваться, потому что, не дай бог, голод - вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Потому что надо народ спасти. Не накормить, а спасти, чтобы люди не умерли. Да, пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше.
К этому интервью Президент подошел в боевой форме - только факты на стол. Не Беларусь или Россия начинали войну в Украине. Брюссель, Лондон и Вашингтон накачивали последние 8 лет Киев оружием и ненавистью. Журналисту ничего не оставалось, как молчаливо кивать головой.
Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Надо сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут никогда угрожать России, не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочие - это философия. Главное, безопасность России. Никогда российская власть, имея ту мощь и богатство России, не отступится от этого.
Беларусь зависит от России? А разве Франция сама не превратилась в марионетку США?
Пример: Австралия в угоду Вашингтону расторгла контракт с Парижем на строительство подводных лодок - это 50 миллиардов долларов! Также молчаливо поддакивали и санкциям в отношении Минска из-за инцидента с Ryanair.
Вы же санкции ввели против моей компании "Белавиа". Вы на второй день начали кричать: все, преступники! Вы еще фактов на столе не имели.
- Может, опасались, что так каждый день будет?
- А я опасаюсь, что вы завтра нанесете ядерный удар по какой-то из мировых держав. Вы ядерная страна, я опасаюсь, что можете и по Беларуси нанести, поскольку увас есть ядерное оружие. Но я иду к вам и сотрудничаю для того, чтобы не было этого, понимаете? И где этот оппозиционер Протасевич? Где он? Спокойно живет в своей стране. Он не хочет на Запад, он повзрослел и понял, что это его земля, его страна, и он живет. Уже давно ушло это все. ИКАО - это фальсификация. Мы дали оценку вчерашнему заявлению. А вы и санкции наложили, нарушив международное соглашение, которое вы подписывали. Как понимать вашу демократию? Все вы пляшете под американскую дудку. Вы топчетесь на задних лапках до сих пор перед президентом США, не знаете, куда его лизнуть. Что же это за суверенитет и независимость?
Почему Путин не хочет ездить в Беларусь? Как Украине прийти к миру и, наконец, почему Минск и Москва такие агрессоры? Курс политологии для французов.
Если бы Россия не опередила вас, вы бы организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю, и российские войска в это верят. И Россия в это верит. И так было бы. Поэтому с территории Беларуси действительно российские войска зашли в Украину. И они продвинулись прям под Киев, в 20 км, а некоторые уже на окраине стояли. И тогда я просил Зеленского: сядьте за стол переговоров, давайте договоримся и прекратим эту войну. Но Джо Байден и Макрон, и Меркель тогда все побежали следом. Нет. Кучерявый из Великобритании Джонсон был мотором всего этого. Он выполнял все указания, ездил туда, это делал. Он снимал Бучу. Провокацию в Буче делали англичане. Так я один поддерживаю Россию, а вас там 50 стран, которые поддерживают Украину. Вы меня упрекаете, что я агрессор, а вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваших наемников там 20 тысяч. Вы самые настоящие агрессоры. А почему меня считаете агрессором? Я же там не воюю. Вы представляете западные СМИ. Они все пишут, что мы соагрессоры. Я спрашиваю у вас как у представителей западных СМИ: где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы же там не воюем. Оружие мы не поставляем России, своих солдат туда не завели. А вы?
Без долгих отступлений, интервью - бомба. Президент без стеснения прошелся по правде о политиках Европы, которые сидят, по сути, на синекурах – зарабатывают много, а ничего не умеют. О будущем континента и, наконец, оптимист ли Первый? Все будет хорошо - подытожил Александр Лукашенко.
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