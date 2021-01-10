"Война вакцин". Кто владеет вакциной - владеет миром

Всего в мире разрабатываются или производятся без малого 200 вакцин от коронавируса. Приблизительно треть уже испытана на людях. Если вам кажется, что тут лишь бизнес, в котором нет ничего ни личного, ни государственного, то вы заблуждаетесь: это вопрос большой, очень большой политики. На планете вовсю идет первая мировая «война вакцин», уверен наш международный обозреватель Олег Романов.



Кто владеет вакциной - владеет миром: Натан Ротшильд, доживи он до 21-го столетия, наверняка согласился бы с такой корректировкой его знаменитого афоризма - у банкира владел миром обладатель информации. Первоначально казалось, что новая прививка – это всего лишь очередной мегапроект "БигФармы", затеянный с целью срубить десяток-другой миллиардов. Но сейчас в происходящем проявилось дополнительное измерение, которое прежде оставалось незамеченным: вакцина – это оружие, которым завоевывают региональное и глобальное влияние, выгораживают себе на манер зон оккупации зоны вакцинации. А вдоль этих зон, по их периметру, готовятся возвести непреодолимые стены с маленькими дверцами-амбразурами, где потом посадят человечка с ружьем: "Предъявите ваш аусвайс! С какой целью совершаете поездку?".







К деглобализации как к лекарству от планетарного кризиса подбирались долго. Мысль казалась здравой: если вести хозяйственную жизнь сообща стало невыгодно, надо попробовать размежеваться. Аферы фармацевтических корпораций оказались как нельзя кстати: на одном только глобальном мошенничестве со свиным гриппом "БигФарма" заработала не менее 18 миллиардов. На сей раз ситуация развивалась похожим образом: сначала алармистские заявления ВОЗ и эхом – ответ взявших под козырек фармкорпораций: "Работа адова будет сделана и делается уже!". Тут, конечно, вступают правительства, которые вовсю дуют на эпидемическое молоко с такой лютостью, словно действительно опасаются обжечься. Все шилось по лекалам, которые скроены 10-15 лет тому назад. Вот только в определенный момент все пошло не так: то ли слишком далеко зашли, то ли свернули не туда.

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Правительства планеты столбят зоны контроля, куда чужая вакцина не будет допущена ни при каких условиях. Вялая борьба ведется за периферийные области: в Латинской Америке может получить распространение "Спутник", в Африке – китайские препараты. Сателлит, колония, союзник – любая из этих привязок определяет выбор вакцины. И это было бы лишь вопросом пресловутой «мягкой силы», но нет - силу собираются применять жестко! В Чили началось парламентское обсуждение закона об обязательной вакцинации: это первый такого рода прецедент. Закон сырой и расплывчатый. Но в любом случае, если прививка станет обязательной, не сделавшие ее лишатся прав. В каких именно правах будут поражены лишенцы – еще придумают, запишут, объявят. В любом случае, тут вакцинация становится инструментом государственного насилия. Но есть и другие задумки: уже в голос говорят о введении обязательных паспортов здоровья. Без них невозможно будет пересечь границы.





