Войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают 108-летие со дня образования

В Вооруженных Силах Беларуси 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.

За 108 лет своего существования подразделение прошло историю от создания первой химической службы до современных высокотехнологичных формирований, способных противостоять самым сложным угрозам современности. На вооружении сейчас стоит новейшее оборудование и техника.

Вячеслав Старков, начальник управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генштаба ВС Беларуси:

"Внедрение передового опыта современных вооруженных конфликтов является приоритетным направлением в подготовке войск, в том числе для решения задач радиационной, химической и биологической защиты. Если говорить об изменениях, то на сегодняшний момент они касаются, прежде всего, применения беспилотных летательных аппаратов для решения задач радиационно-химической и биологической защиты. Здесь необходимо отметить, что с помощью беспилотных летательных аппаратов сегодня решаются задачи ведения радиационной разведки и поиска источников ионизирующих излучений, а также осуществления аэрозольной маскировки и применения зажигательных средств. Перечень решаемых задач не является окончательным - в дальнейшем он будет только расширяться и развиваться. Применение беспилотных летательных аппаратов в интересах решения задач РХБ защиты является приоритетным направлением и повышает качество и эффективность выполняемых задач".

Свое высокое мастерство и слаженность белорусские военные химики подтвердили и совсем недавно: в октябре в рамках масштабных учений ОДКБ "Нерушимое братство" и спецучения "Барьер", которые прошли на белорусских полигонах. В условиях, максимально близких к реальным, специалисты РХБ защиты и медицинского обеспечения совместного формирования ОДКБ отработали полный цикл ликвидации биологических и химических угроз в зоне ответственности миротворческих сил.