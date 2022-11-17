ВВС и войсками ПВО недавно был замечен очередной самолет, который пролетел вдоль границы

В республике у нас хорошая система органов государственного военного управления, которая сейчас позволяет адекватно реагировать на всю складывающую обстановку. У нас очень хорошо сейчас организовано взаимодействие с нашими коллегами (это пограничные войска) в плане как наземных, так и воздушных участков госграницы. Я, конечно, как командующий отвечаю за воздушную часть госграницы. Та система, которая создана, она позволяет эффективно выполнять задачи по охране нашего воздушного участка госграницы.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси