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ВВС и войсками ПВО недавно был замечен очередной самолет, который пролетел вдоль границы

Белорусские войска противоракетной обороныпостоянно наблюдают за полетами разведывательной авиации вдоль государственных границ. Об этом журналистам Агентства теленовостей заявил командующий ВВС и войсками ПВО. Игорь Голуб рассказал, что буквально накануне интервью войсками ПВО был замечен очередной самолет дальнего радиолокационного обнаружения и опознавания, который пролетел вдоль границы. Также пристальное внимание обращено на часть тактической авиации НАТО, которая расположена юго-западнее Бреста. Именно эти самолеты, по словам командующего ВВС и войсками ПВО, периодически и летают вдоль государственных рубежей. Все эти факты в очередной раз подтверждают воинственную риторику западных стран и сопутствуют тому, что белорусским военным приходится постоянно держать руку на пульсе.

В республике у нас хорошая система органов государственного военного управления, которая сейчас позволяет адекватно реагировать на всю складывающую обстановку. У нас очень хорошо сейчас организовано взаимодействие с нашими коллегами (это пограничные войска) в плане как наземных, так и воздушных участков госграницы. Я, конечно, как командующий отвечаю за воздушную часть госграницы. Та система, которая создана, она позволяет эффективно выполнять задачи по охране нашего воздушного участка госграницы.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси

За безупречную службу в войсках противовоздушной обороны командующий поблагодарил военнослужащих, которые в ближайшее время демобилизуются. Из отдельного батальона охраны и обслуживания командования ВВС и войск ПВО на гражданку отправятся 28 человек. В торжественной обстановке парни сегодня получили почетные грамоты и памятные подарки.

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