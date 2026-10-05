Войсковая часть 5448: как живет главная кузница кадров внутренних войск Беларуси

Для жителей Минска улица Маяковского, 97 давно стала просто оживленным районом, а для парней в берцах - адресом, где закаляется характер. Здесь дислоцируется войсковая часть 5448 ВВ МВД Беларуси.

Первая отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск - это люди, которые ежедневно отвечают за покой на улицах белорусской столицы. О том, как устроена их жизнь, смотрите в специальном репортаже.

Специальная милицейская бригада 5448 внутренних войск была создана в сентябре 1966 года. Несмотря на относительно молодой возраст, бригада прошла славный боевой путь. Ее бойцы принимали участие в урегулировании межнациональных конфликтов на Кавказе, в ликвидации чернобыльской трагедии, в конфликте в Афганистане. Там, где тяжело, всегда находятся бойцы войсковой части 5448.

Алексей Лобанов, командир войсковой части 5448 ВВ МВД Беларуси:

"Первая отдельная специальная милицейская бригада выполняет почти весь диапазон служебных боевых задач, возложенных на внутренние войска. Это, прежде всего, патрульно-постовая служба во всех районах Минска, обеспечение конвоирования по наиболее резонансным судебным уголовным делам, обеспечение планового и особого конвоирования, планового автодорожного конвоирования, обеспечение безопасности во время массовых мероприятий в Минске, содействие Службе безопасности Президента в проведении охранных мероприятий".

Военнослужащий войсковой части 5448 ВВ МВД Беларуси Антон Гукало почти ежедневно патрулирует различные массовые мероприятия - концерты знаменитостей, спортивные мероприятия. Бойцы всегда находятся начеку и выезжают по первому же обращению.

Антон Гукало

В войсках появляются все новые тактические элементы, вооружение, способы несения службы. "И это касается патрульно-постовой службы после Крокус Сити Холла, когда всех бойцов обязали вооружить пистолетами, а старших нарядов - автоматами. И при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно прийти на помощь. Одни с огнестрельным оружием должны поразить террористов, другие - заходить в тыл, но ни в коем случае не оставлять людей один на один с террористами. Нужно приходить на помощь, спасать, а если понадобится, то и жертвовать своей жизнью", - рассказал командующий внутренними войсками МВД Беларуси Николай Карпенков.

На базе бригады появился и кинологический центр, где военнослужащие тренируют собак для задействования их в различных видах службы - патрульно-постовой, конвоирования, при несении службы на массовых мероприятиях. Служебное животное - боевое оружие в руках военнослужащего, которое дисциплинирует граждан на мероприятиях и конвоируемых лиц.

В кинологическом городке содержатся более 30 служебных собак разных категорий и пород. Самые главные - немецкие и бельгийские овчарки, ротвейлеры, доберманы, кангалы (анатолийская овчарка). Обучают собак различной деятельности - задержанию осужденного или преступника, следовым работам, выборке вещей, прохождению полосы препятствий и основам дрессировки.

Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, сегодня бригада в своем арсенале имеет все подразделения, которые готовы выполнить любую поставленную задачу. В 2024 году был создан специальный отряд "Гранит", который принимает участие в задержании вооруженных преступников, оказывает помощь криминальной милиции для охраны общественного порядка. Несмотря на молодость отряда, нареканий к работе нет.

В военно-патриотическом клубе "Гранит" развивают физическую и военно-историческую подготовку, учат основам первой помощи и участвуют в волонтерской деятельности. В клубе действует принцип личного примера.

Отряд сформировался на базе первой роты специального назначения в войсковой части 5448. Изначально в этот отряд вошли бойцы, уже состоявшие в роте спецназначения. Далее личный состав набирали по морально-психологическим, физическим качествам и здоровью. Сегодня основу составляют военнослужащие части 5448, хотя есть и те, кто пришел из других воинских частей и подразделений Республики Беларусь, Министерства обороны, Службы безопасности Президента, ОМОНа, ССО.

"Молодежь приходит из военно-патриотических клубов. Мы ее обучаем, занимаемся формированием ранее полученных навыков. В дальнейшем у ребят есть возможность поступления в Военную академию Беларуси на факультет внутренних войск. У нас служат и девушки. Они выполняют такой же ряд задач, как и мужчины-бойцы. Девушки занимаются беспилотной летательной авиацией, проводят занятия по рукопашному бою. Есть девушки-снайперы", - перечислил командир ОСН "Гранит" войсковой части 5448 ВВ МВД Беларуси Андрей Чернов.

Снайпер с позывным "Пума" призналась, что всегда манила профессия девушки в погонах. Узнав о военно-патриотическом клубе, где ребята учатся военному делу, туда записалась. Девушка стремилась в снайпинг, поэтому когда предложили пойти по контракту снайпером, согласилась с радостью.

Командующий внутренними войсками при поддержке министра внутренних дел уделяет большое внимание перевооружению внутренних войск. Бойцы получают новые виды техники, в том числе большое количество БПЛА для разведки местности и противника. Потенциал отряда специального назначения используется для улучшения качества боевой подготовки в бригаде.

"С первого курса меня привлекла служба конвоирования, я старался двигаться в этом направлении. Мне была интересна охрана исправительных учреждений, атомной станции, конвоирование осужденных", - поделился командир 10-й стрелковой роты 4-го стрелкового батальона войсковой части 5448 ВВ МВД Беларуси Евгений Пушкарский.

В части стараются поддерживать хорошие условия питания, размещения и морально-психологической релаксации. Теперь уровень оснащения и эстетического оформления совершенно другой, нежели чем был раньше.

Факт Через войсковую часть 5448 прошли 32 тыс. бойцов.

"Легендарная 5448" - серьезная кузница кадров для Министерства внутренних дел, внутренних войск и для государства в целом.

60 лет несения службы - это тысячи спасенных жизней, сотни тысяч часов патрулирования минских улиц и безупречная репутация знака качества внутренних войск. Для Минска войсковая часть 5448 уже давно стала синонимом защищенности и правопорядка, и, глядя на тех, кто сегодня чеканит шаг, становится очевидно - славная история легендарного соединения продолжается.

Главное фото: sb.by