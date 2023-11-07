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Волнует ли американского избирателя украинский кризис, хватит ли денег у Америки и кто враг номер один для США - рассказал Войтоловский
Волнует ли американского избирателя украинский кризис, хватит ли денег у Америки и кто враг номер один для США. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.
Украинский кризис неслучайно получил такую медийную подсветку на Западе, он действительно был раскручен и во внутриполитических целях в Соединенных Штатах, считает профессор. "Хотя для американского избирателя, конечно, это гораздо менее значимые вопросы во внешнеполитической повестке, чем ситуация на Ближнем Востоке".
Американские избиратель голосует сердцем и кошельком, потому что гораздо большее значение для американца будет иметь ситуация на рынке труда, ситуация на рынке потребительского кредитования. Что будет с инфляцией, что будет с доходами домохозяйств, что будет с инвестиционными процессами, что будет на фондовом рынке? Что будет с системой социальной помощи. Что будет с инфраструктурными проектами. Байден дал много обещаний, кое-что уже выполнил, многое и не выполняет. И на этом фоне вопросы внешней политики всегда вторичны.
Доктор политических наук пояснил, что избиратель демократов - это человек из среднего класса, причем не обязательно из белых англосаксонских протестантов, а даже, корее, наоборот . "Это человек с социальными ориентирами и с определенным социал-реформистским запалом. Байден шел как президент - социал-реформист. Он много обещал с точки зрения развития инфраструктуры и социальных программ, многое трудно выполнять. У него есть одна очень большая проблема - сейчас американский государственный бюджет достиг существенных размеров - 6 трлн долларов. Такого бюджета не было еще в истории США. При этом 1,6 трлн долларов - это дефицит. Колоссальная сумма! На этом фоне, конечно, 60 млрд для Украины - это немного, но все же значимо".
Смотрите "Актуальное интервью"ЗДЕСЬ
Америка выделяет очень большие деньги на Украину, сейчас могут пойти большие деньги в Израиль и Тайвань. А хватит ли у Америки денег?Федор Войтоловский предложил задаться вопросом,выдержит ли американская экономика,внешняя политика ивоенно-политические ресурсы то, на что нацелилась администрация Байдена в долгосрочной перспективе. "Если мы посмотрим американские стратегические документы, стратегию национальной безопасности, большинство пентагоновских документов, которые были приняты уже при администрации Байдена, они ориентированы на долгосрочное системное двойное сдерживание России и Китая, - отметил он. - Раньше традиция американской внешнеполитической мысли со времен Генри Киссинджера рассчитала, что нельзя выстраивать конфронтационные отношения с двумя ведущими глобальными державами одновременно. Россия стала врагом номер один для Соединенных Штатов сейчас, но на самом деле на долгосрочную перспективу противник номер один - это Китай, потому что Китай обладает сопоставимой экономической мощью, Китай обладает растущей военной мощью и растущим военным бюджетом".
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