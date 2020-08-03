ВОЗ: COVID-19 перенесли лишь 10 % людей

Лишь 10 % людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения. И сообщила, что реальный коэффициент летальности при заражении COVID-19 может быть меньше, чем тот, который высчитан по официальной статистике, и находится на уровне 0,6 %. Такой коэффициент можно высчитать при учете и незарегистрированных случаев инфицирования, уточняет ВОЗ.