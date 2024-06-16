ВОЗ: эти 4 отрасли за год убивают 2,7 миллиона человек

По данным Всемирной организации здравоохранения, табак, продукты глубокой переработки, алкоголь и ископаемое топливо являются причиной частых смертей в Европе, Именно эти отрасли за год убивают 2,7 миллиона человек, пишет1PROF.BY

ВОЗпризвалправительства стран к более строгому регулированию с целью ограничения влияния промышленности на человека и укрепления общественного здравоохранения.

Препятствовать политике общественного здравоохранения ради прибыли?

По данным ВОЗ, 1,15 млн смертей в год в Европе вызваны курением, 426 тыс. - алкоголем, 117 290 - диетой с высоким содержанием обработанного мяса и 252 187 - диетой с высоким содержанием соли.

В эти цифры даже не включены случаи смерти, вызванные ожирением, высоким кровяным давлением, высоким уровнем сахара в крови или высоким уровнем холестерина - все это связано с нездоровым питанием, говорится в сообщении.

ВОЗ обвинила эти четыре отрасли в препятствовании государственной политике, которая может нанести ущерб их прибыли, отметив, что тактика отрасли включает в себя целевые маркетинговые стратегии, дезинформацию, продвижение в социальных сетях и "подрыв науки", например, финансирование исследований, которые продвигают их цели.

"Эта тактика ставит под угрозу достижение общественного здравоохранения прошлого столетия и мешает странам достичь своих целей в области здравоохранения", - заявили в ВОЗ.

В докладе указано, что отраслевое лоббирование препятствует усилиям по борьбе с неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.

Представители ВОЗ подчеркнули, что главным интересом всех крупных корпораций является прибыль, а управление большой долей рынка часто приводит к политике и защите собственных интересов.

По данным экспертов, почти 60 % взрослых и треть детей в Европе имеют избыточный вес или страдают ожирением. Самые последние данные за 2017 год показали, что каждая пятая смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и рака в Европе была результатом нездоровых пищевых привычек.

ВОЗ призвала страны ужесточить правила продвижения вредных для здоровья продуктов, монополистической практики и лоббирования.