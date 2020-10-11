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ВОЗ: Каждый десятый житель нашей планеты мог быть инфицирован коронавирусом

Ровно семь месяцев назад - 11 марта - ВОЗ объявила распространение COVID-19 пандемией. Она охватила весь мир за исключением лишь нескольких стран, по большей части островных государств. Общее число инфицированных коронавирусом продолжает расти, особенно стремительно - за последние месяцы, и скоро приблизится к 37 миллионам. Причем, эксперты ВОЗ говорят, что реальное число заражений COVID может на порядок превышать эти цифры. По их подсчетам, каждый десятый житель нашей планеты, а это порядка 780 миллионов человек, могли быть инфицированы коронавирусом.
Большинство стран сейчас готовятся к первой зиме с коронавирусом и ко второй волне пандемии. Готовятся по-разному, но с одной общей установкой – избежать повторного локдауна, чтобы не допустить еще одного удара по экономике. Удается ли им это - расскажет Татьяна Волкова.

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