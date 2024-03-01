ВОЗ: каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

Число взрослых людей, страдающих от ожирения, в мире с 1990 года увеличилось вдвое. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.



Согласно данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году число людей с ожирением составило более 1 млрд, то есть речь идет о каждом восьмом жителе планеты. "С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза", - констатировали в организации.

