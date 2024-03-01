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ВОЗ: каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

ВОЗ: каждый восьмой житель планеты страдает ожирением

Число взрослых людей, страдающих от ожирения, в мире с 1990 года увеличилось вдвое. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году число людей с ожирением составило более 1 млрд, то есть речь идет о каждом восьмом жителе планеты. "С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза", - констатировали в организации.

В ВОЗ напомнили, что ожирение может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и некоторым видам рака. "Это новое исследование подчеркивает важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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