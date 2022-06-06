ВОЗ: на планете выявлено 780 случаев обезьяньей оспы, но это не повод паниковать

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на планете зарегистрировано уже 780 случаев обезьяньей оспы. Первые заражения фиксируются и в странах-соседках, в частности, двое заболевших обнаружились в Латвии. Пока ВОЗ поводов для паники не видит: смертность и контагиозность этого подвида оспы невелики, да и распространяется болезнь среди очень специфической публики - представителей сексуальных меньшинств. К тому же люди постарше надежно защищены прививками, которые делались до начала 80-х. Пока международные организации о всеобщей вакцинации речи не ведут, хотя, например, Канада уже собирается делать прививки поголовно и запасается необходимыми препаратами.