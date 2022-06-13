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ВОЗ: оспой обезьян заразились более тысячи человек в 40 странах мира
Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем тысяче подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в сорока странах мира. Первые накануне зафиксированы в Венесуэле и Греции. А в Великобритании, к примеру, только за выходные выявили более сотни новых случаев. Общее же число в стране приближается к пятистам. Британское Агентство по здравоохранению указывает, что большинство случаев оспы обезьян было выявлено у мужчин, которые являются геями или бисексуалами. Летальных исходов не зарегистрировано. Но специалистов особенно тревожит способность вируса к мутации. Одним из вариантов действий рассматривают использование вакцин против натуральной оспы, побежденной в 1980 году. В России в настоящее время уже тестируется первая вакцина от обезьяньей оспы.
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