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ВОЗ отменила пандемию коронавируса
Коронавирус все? Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19. Однако это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой здоровью. По словам главы ВОЗ, сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности. Гебреисус отметил, что с начала пандемии от коронавируса официально погибли около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о двадцати миллионах умерших.
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