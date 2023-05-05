ВОЗ отменила пандемию коронавируса

Коронавирус все? Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19. Однако это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой здоровью. По словам главы ВОЗ, сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности. Гебреисус отметил, что с начала пандемии от коронавируса официально погибли около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о двадцати миллионах умерших.