ВОЗ передала белорусским медикам гуманитарный груз для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения передала белорусским медикам гуманитарный груз для еще более эффективной борьбы с COVID. Общая сумма поставленного медоборудования - 850 тысяч долларов. Это кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Они позволяют оказывать кислородную поддержку пациентам и при этом экономить кислород до 60 % по сравнению с более старыми методами. Кроме того, белорусские медики получат экспресс-тесты с высокой чувствительностью.