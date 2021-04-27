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ВОЗ передала белорусским медикам гуманитарный груз для борьбы с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения передала белорусским медикам гуманитарный груз для еще более эффективной борьбы с COVID. Общая сумма поставленного медоборудования - 850 тысяч долларов. Это кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопоточной назальной оксигенотерапии. Они позволяют оказывать кислородную поддержку пациентам и при этом экономить кислород до 60 % по сравнению с более старыми методами. Кроме того, белорусские медики получат экспресс-тесты с высокой чувствительностью.
Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:Что касается аппаратов СИПАП высокопотоковой терапии - это действительно эффективный и довольно простой метод доставки кислорода и дыхательной поддержки неинвазивной. Большую часть мы раздали. Она пошла в регионы, остальная часть будет роздана в течение сегодняшнего-завтрашнего дня.
Поставки медоборудования идут в рамках инициативы "Солидарность во имя здоровья", направленной на совместную борьбу с общей угрозой. В Беларусь это второй гуманитарный груз. Общий объем поставленного в страну оборудования - 5 миллионов 300 тысяч долларов.
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