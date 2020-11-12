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ВОЗ поставила в Беларусь оборудование для борьбы с COVID-19
В помощь медикам Всемирная организация здравоохранения поставила в Беларусь оборудование для более эффективной борьбы с COVID-19. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поступила партия тест-систем для коронавирусной диагностики методом ПЦР, одноразовые комплекты для отбора проб и другое. Кроме того, в нашу страну прибыло 115 пульсоксиметров, а в ближайшее время будут доставлены 11 мониторов наблюдения за жизнедеятельными функциями пациентов. Необходимое оборудование распределят по медицинским учреждениям страны.
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