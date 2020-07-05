ВОЗ приостанавливает тесты трех препаратов против COVID-19

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов, которые предполагалось использовать для лечения COVID-19. Как показали исследования, противомалярийный гидроксихлорохин, а также средство для носителей ВИЧ лопинавир в сочетании с ритонавиром не снижают смертность от коронавируса. Приостановка касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов на дому, а также в качестве профилактического средства.



Тем временем число вылечившихся от коронавируса в мире достигло почти 6,5 миллиона человек из 11,5 миллиона. Погибших почти 535 тысяч. И если одни страны снимают ограничения, другие их вводят. Так, в Казахстан с сегодняшнего дня возвращается жесткий карантин. А в Великобритании спустя три с половиной месяца локдауна открываются пабы, рестораны и парикмахерские, что вызвало небывалый ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди заранее, поэтому некоторые заведения начали принимать посетителей в полночь.



