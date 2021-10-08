ВОЗ рассказала о симптомах постковидного синдрома

Утомляемость, одышка, признаки когнитивной дисфункции. Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала определение постковидного синдрома и рассказала о его симптомах.



К ним, по мнению экспертов, можно отнести состояния, которые нельзя объяснить другими диагнозами. Как отметили в ВОЗ, от постковидного синдрома страдают до 20 % пациентов. Ранее российские ученые отнесли к ним также головные боли, слабость и ухудшение памяти и предупредили, что эти симптомы могут продлиться от одного до трех месяцев и значительно повлиять на организм.