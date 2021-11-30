3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Первые случаи заражения "омикроном" зафиксированы в большинстве стран Европы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 395 пациентов с COVID-19. По-прежнему активно проходит кампания по вакцинации. По данным Минздрава, привиты первой дозой вакцины более 3 миллионов 548 тысяч человек,из них более2 миллионов 805 тысяч прошли полный курс вакцинации.
Новый штамм вируса вызвал у ряда правительств серьезное беспокойство
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах планеты. При этом ВОЗ рекомендует не впадать в панику - характеристики вируса-мутанта толком не изучены.
Врачи из ЮАР сообщают, что новый COVID чуть заразнее и провоцирует заболевание у людей более молодого возраста. Но протекает сама болезньнесколько легче.
Тем не менее ЕС призвал государства союзазакрыть границы для приезжих с юга Африки. Первые случаизафиксированы в большинстве стран Европы. В Швейцарии за две недели до началаотменилизимнюю Универсиаду. Британцы останутся без Рождества. Здесь вводят ограничения на проведение массовых мероприятий и работу общепита. Закрыл свои границы Израиль. А в Соединенных Штатах об угрозе новой волны высказался президент Байден. Объявление нового общенационального локдауна он исключил.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все