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Первые случаи заражения "омикроном" зафиксированы в большинстве стран Европы

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 395 пациентов с COVID-19. По-прежнему активно проходит кампания по вакцинации. По данным Минздрава, привиты первой дозой вакцины более 3 миллионов 548 тысяч человек,из них более2 миллионов 805 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Новый штамм вируса вызвал у ряда правительств серьезное беспокойство

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах планеты. При этом ВОЗ рекомендует не впадать в панику - характеристики вируса-мутанта толком не изучены.

Врачи из ЮАР сообщают, что новый COVID чуть заразнее и провоцирует заболевание у людей более молодого возраста. Но протекает сама болезньнесколько легче.
Тем не менее ЕС призвал государства союзазакрыть границы для приезжих с юга Африки. Первые случаизафиксированы в большинстве стран Европы. В Швейцарии за две недели до началаотменилизимнюю Универсиаду. Британцы останутся без Рождества. Здесь вводят ограничения на проведение массовых мероприятий и работу общепита. Закрыл свои границы Израиль. А в Соединенных Штатах об угрозе новой волны высказался президент Байден. Объявление нового общенационального локдауна он исключил.


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