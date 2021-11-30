Первые случаи заражения "омикроном" зафиксированы в большинстве стран Европы

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах планеты. При этом ВОЗ рекомендует не впадать в панику - характеристики вируса-мутанта толком не изучены.



Врачи из ЮАР сообщают, что новый COVID чуть заразнее и провоцирует заболевание у людей более молодого возраста. Но протекает сама болезньнесколько легче.

Тем не менее ЕС призвал государства союзазакрыть границы для приезжих с юга Африки. Первые случаизафиксированы в большинстве стран Европы. В Швейцарии за две недели до началаотменилизимнюю Универсиаду. Британцы останутся без Рождества. Здесь вводят ограничения на проведение массовых мероприятий и работу общепита. Закрыл свои границы Израиль. А в Соединенных Штатах об угрозе новой волны высказался президент Байден. Объявление нового общенационального локдауна он исключил.

