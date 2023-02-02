ВОЗ сообщила об увеличении смертности от коронавируса на 65 % за четыре недели

В мире с 2 по 29 января около 20 млн человек получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а более 114 тыс. умерли, пишет Sputnik.

Число летальных исходов выросло на 65 % по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 78 %.

В Китае за 28 дней было выявлено 11 354 058 заразившихся. Далее следуют Япония (3 207 097), США (1 513 538), Республика Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зафиксировано больше всего умерших в период с 2 по 29 января - 62 759. Затем идут США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).