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ВОЗ сообщила об увеличении смертности от коронавируса на 65 % за четыре недели
В мире с 2 по 29 января около 20 млн человек получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а более 114 тыс. умерли, пишет Sputnik.
Число летальных исходов выросло на 65 % по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 78 %.
В Китае за 28 дней было выявлено 11 354 058 заразившихся. Далее следуют Япония (3 207 097), США (1 513 538), Республика Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зафиксировано больше всего умерших в период с 2 по 29 января - 62 759. Затем идут США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).
Фото:pixabay.com
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