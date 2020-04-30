ВОЗ: Вторая волна коронавируса неизбежна

Мир ожидает вторая волна COVID-19. В этом уверена представитель ВОЗ в России.

По словам Мелиты Вуйнович, вирус этот новый, поэтому и иммунитет к нему, бесспорно, есть, однако только у небольшой части населения. И если не получится создать вакцину, то и не удастся предупредить вторую волну. Поэтому необходимо использовать опыт первой, чтобы не допустить в будущем вспышки распространения инфекции.



