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ВОЗ: Вторая волна коронавируса неизбежна

Мир ожидает вторая волна COVID-19. В этом уверена представитель ВОЗ в России.
По словам Мелиты Вуйнович, вирус этот новый, поэтому и иммунитет к нему, бесспорно, есть, однако только у небольшой части населения. И если не получится создать вакцину, то и не удастся предупредить вторую волну. Поэтому необходимо использовать опыт первой, чтобы не допустить в будущем вспышки распространения инфекции.

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